En roue libre

Prise d’une subite crise d’angoisse, Louise ne parvient plus à sortir de sa voiture. Littéralement. Alors qu’elle se réfugie sur un parking, elle est l’objet d’un kidnapping certes intempestif mais accidentel de la part de Paul, jeune paumé qui cherche à venger la mort de son frère. Le cinéma a toujours aimé les road-movies, et dans un monde (presque) post-pandémie, le retour au terroir et la bouffée d’air frais semblent incontournables. Pour cette dernière, le film peut compter sur Benjamin Voisin, la nouvelle belle (et drôle) gueule du cinéma français, encore auréolé de ses Illusion perdues et de son Été 85. Côté valeurs sûres, Marina Foïs démontre une fois de plus qu’elle sait convoquer juste ce qu’il faut de folie quand il s’agit d’habiter des comédies douces-amères.

De Didier Barcalo. Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet. Sortie: 29/06. 7