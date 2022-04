Dessine-moi un mouton (électrique)

Branche de l’intelligence artificielle offrant un don de vision et de raisonnement (primitif) à un ordinateur, la computer vision a été secouée par DALL-E l’an dernier. Ce programme générant des dessins depuis un texte se met aujourd’hui à jour via une nouvelle version quadruplant la résolution de ses œuvres pour atteindre 1024 pixels par 1024. D’“ un ours en cookies” à “ une vache chevauchant un T-REX sur Mars”, ce soft développé par OpenAI (un consortium créé par Elon Musk et financé par Microsoft) réduit également sa latence et ajoute des capacités d’édition d’images. Le tout pour, par exemple, enlever ou ajouter des éléments comme une table ou une chaise dans une scène. Contraction de “Salvador Dalì” et de “WALL-E”, ce logiciel voué à de la recherche épate d’ailleurs la galerie par sa capacité à imaginer des tableaux complets et cohérents sur base de phrases relativement courtes. Si DALL-E demande de s’inscrire sur une liste d’attente pour l’essayer, les plus impatients se précipiteront sur Dream, appli smartphone qui utilise cet incroyable tour de passe-passe.