Les 29 et 30/04

Quinze danseurs sont réunis dans un décor de verres en plastique et de vêtements au sol. Dans cette ambiance de rave party, Gisèle Vienne emmène sa troupe et le public jusqu’au bout de la fête au rythme des basses de la techno. La chorégraphe en saisit des histoires interpersonnelles où les corps se croisent, rayonnent et s’effondrent. Welcome to free party!