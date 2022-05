Concours Eurovision de la Chanson

Avec ses 280 millions de téléspectateurs, c’est le show le plus regardé au monde. Une vitrine idéale pour faire le buzz. Grande soirée kitsch et tape-à-l’œil qu’on a toujours surtout matée pour se moquer, en famille comme entre amis, l’Eurovision est-elle en train de devenir tendance? L’an dernier, elle a en tout cas permis l’explosion des Italiens de Maneskin, ramené les guitares sur le devant de la scène et fait apprécier le rock à des ados pourtant davantage branchés Booba que Nirvana. Si la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne sont toujours exemptés de demi-finale, la Belgique devait elle se qualifier jeudi pour l’ultime stade de l’épreuve… Elle est cette année représentée par Jérémie Makiese. Né à Anvers de parents congolais, Makiese habite depuis l’âge de 6 ans à Bruxelles, a remporté The Voice Belgique et est gardien de but à l’Excelsior Virton. L’Ukraine est l’une des grandes favorites d’un concours dont la Russie a été évincée.

Événement présenté par Jean-Louis Lahaye et Maureen Louys.