“J’ai jamais frappé aucune femme. Le dossier est absolument vide. Quand on veut noyer son chien, on l’accuse d’avoir la rage…” En 2020, en France, 17 600 hommes ont été condamnés pour violences conjugales. Au moins 80% d’entre eux nient les faits qui leur sont reprochés. Et bien pire encore: 40% récidivent. À Cergy, au service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-d’Oise, a été créé il y a quinze ans un programme original de lutte contre les violences faites aux femmes. Un groupe de parole destiné aux auteurs. Dix hommes réunis une fois par semaine pendant trois mois. Tous ont été condamnés. Certains sortent de prison. Linda, une psychologue, travaille avec trois conseillères pénitentiaires et le directeur d’une compagnie de théâtre pour empêcher la récidive. Ensemble, ils imposent l’auto-questionnement et délivrent la parole. Ils font parler du “mot qui n’a pas plu”, “de la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”. Tout l’enjeu est de s’approcher de la réalité et de la responsabilité. Alors, ils les font bosser sur leurs émotions, les poussent à s’approprier leurs actes… et les invitent à ne pas jouer un personnage lors de leurs petites saynètes mais à se jouer eux-mêmes. Combattre leur violence est un documentaire d’utilité publique. En Belgique, ces prises en charge existent depuis 1992 et le suivi d’un auteur dure deux fois plus longtemps. Le taux de récidive a chuté de 38% à 18%.

Documentaire de Florie Martin. 7