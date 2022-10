Chronique d’un désastre annoncé

Présenté comme une grande fête du football, c’était censé être le match du siècle. Du XXe siècle. Avec 58 000 spectateurs et 400 millions de gens devant leurs écrans de télé. Une rencontre au sommet entre les Reds de Liverpool, détenteurs du trophée, et les Bianconeri de la Juventus emmenés par Michel Platini. Le 29 mai 1985, la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions a débouché au pied de l’Atomium sur l’une des plus grandes tragédies de l’Histoire du football. Trente-neuf morts, plus de 400 blessés. Des images de détresse et de bataille rangée. Il ne faut pas fouiller des masses dans les souvenirs. Pour beaucoup, malgré les 37 années qui se sont écoulées, le drame du Heysel, c’est encore comme si c’était hier.

Construite d’après le livre Le Heysel, une tragédie européenne de Jean-Philippe Leclaire (directeur adjoint de la rédaction du journal L’Équipe), la série documentaire en six épisodes de RTL réalisée par ce dernier et Jan Verheyen revient en long, en large et surtout en travers sur l’un des plus funestes souvenirs de tous les amateurs de football. Une catastrophe due au hooliganisme mais aussi à une gestion calamiteuse et à la vétusté d’un stade dont un muret s’effondra sous la pression et le poids des supporters. “Le bas du mur était parsemé de piquets en acier avec une clôture en barbelés sur quatre rangées, raconte le porte-parole de la Croix-Rouge. Là dessus étaient allongées plusieurs couches d’êtres humains. Presque une lasagne d’êtres humains. Il y avait des gens pris dans les barbelés qui étaient décédés. Dans la deuxième couche, qui agonisaient. Dans la troisième couche, qui essayaient de se débattre. Et dans la quatrième couche, qui marchaient sur tout le monde.”

Particulièrement bien documenté, alimenté par des témoins de premier choix, La Tragédie du Heysel fait parler des journalistes (Jean-Jacques Jespers, Jean-Michel Larqué), des supporters, des politiques, des sociologues, des flics… Stefano Tacconi, le gardien de but de la Juventus. Sergio Brio, Massimo Briaschi… Des joueurs de Liverpool aussi: Mark Lawrenson, Sammy Lee… Ils reviennent sur une époque où les hooligans faisaient parler d’eux dans toute l’Europe (des supporters de Tottenham avaient peu de temps auparavant saccagé Bruxelles), se tailladaient entre ennemis et détruisaient des trains.

Intelligemment monté, La Tragédie du Heysel fait vivre la catastrophe de l’intérieur avec tous les dysfonctionnements qu’on peut imaginer. Les forces de l’ordre insuffisantes, les gens évacués sur des barrières Nadar parce qu’il n’y a pas de civière, d’autres qu’on a tenté de ranimer huit fois alors qu’ils étaient décédés depuis longtemps. Puis la tente de fortune pour planquer les cadavres et le bourgmestre de Bruxelles dans un état avancé. Le grotesque cohabite avec le dramatique dans cette chronique d’un désastre annoncé.