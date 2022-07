Ce 3 août: blu samu

Chaque mercredi de l’été, Focus vous donne rendez-vous pour un concert au See U

C’est l’une des personnalités les plus attachantes de la scène «urbaine» belge. D’origine portugaise, Blu Samu a grandi à Anvers avant de se poser à Bruxelles. C’est là qu’elle commence à réellement s’investir dans la musique. D’abord via le rap – en collaborant notamment avec Le 77 ou Zwangere Guy –, puis, sans abandonner ses premières amours, en se tournant plus franchement vers la soul et le r’n’b. Cette évolution est confirmée sur son dernier EP 7, et ses chansons d’amour écorchées, la voix à fleur de peau.