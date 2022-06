Du 01 au 03/07

Oscillant entre blues, jazz et world (avec notamment Jagga Jazzist et Bab L’Bluz), le Brosella est l’un des plus anciens festivals du calendrier. Et l’un des plus accessibles. Ici, on paie en effet ce qu’on veut. Selon une grille de prix suggérés, certes, mais pas imposés pour un événement bruxellois qui a toujours fait de ses tarifs démocratiques l’un de ses chevaux de bataille.