Son charme un rien emprunté aurait été parfait; mais, non, Fanny Sidney, la Camille Valentini de Dix pour cent, co-scénarise, réalise, mais ne joue pas dans Brigade Mobile. Pour cette minisérie, elle a chipé le concept du faux documentaire à The Office. On y suit Audrey Langlois (Marie Lelong), officière de gendarmerie, accompagnée, donc, par une équipe de télévision… d’Arte. Elle pense enfin rejoindre la Brigade de Recherche; raté, ce sera la Brigade Mobile, sous les ordres de la nouvelle adjudante-cheffe, Lili Frédéric (Louise Massin). À bord d’un camping-car, elles sillonnent le département au service du public, pendant qu’un tueur en série rôde, et qu’un tableau de la Sainte-Vierge a été dérobé… Nos gendarmettes se focalisent sur le serial killer -Audrey est certaine de l’avoir cerné (c’est certainement un fétichiste des pieds). Dans cette Auvergne chère à Fanny Sidney, on pense plus au petit Grégory qu’à Laura Palmer. Entre un air d’accordéon et des riffs de banjo à la Sufjan Stevens, on découvre une belle brochette d’hurluberlus, dans des épisodes au mini-format parfaitement exploité. Audrey et Lili démasqueront-elles le coupable? Le gâteau au chocolat de Lili sauvera-t-il la Brigade Mobile, menacée de suppression? On n’en dira pas plus, sinon qu’on aura passé un bien bon moment avec cette buddy serie féminine joyeusement drôle et barrée!

Une miniSérie créée par Fanny Sidney. Avec Marie Lelong, Louise Massin, Pasquale d’Inca. Disponible Sur Arte.Tv 7