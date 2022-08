© DR

Groupe adulé (à peu près autant qu’il est detesté), U2 n’a plus sorti d’albums depuis Songs of Experience en 2017, et n’a plus pris la route depuis la tournée-anniversaire de The Joshua Tree. Le groupe marquera malgré tout l’automne avec la sortie très attendue des mémoires de son leader Bono. Intitulées Surrender, découpées en 40 chapitres, elles devraient rappeler que si le chanteur peut se montrer aussi charismatique qu’irritant, il reste surtout, comme tout Irlandais, un excellent storyteller…