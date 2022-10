“Apocalypse Love”

Si les concerts des Black Lips s’apparentent souvent à des bordels sans nom, c’est relativement le cas aussi de leur dixième et nouvel album. Apocalypse Love est un juke-box déglingué sur la Route 66 dans une station-service casse-dalle d’un vieux Tarantino. Un juke-box qui part dans tous les sens mais uniquement rempli de chansons pondues par les cow-boys flower-punk de Cole Alexander, Jared Swilley et plus si affinités. Il y a de la country, du proto-hip-hop (Sharing My Cream), des clochettes à la Phil Spector de Noël (Operation Angela), une fausse reprise de Johnny Cash (Stolen Valor), du western spaghetti (Lost Angel) et des plans de mariachi (Tongue Tied) sur ces treize sorties de route. On va peut-être éviter l’alcootest.