Black Far West: une contre-Histoire de l’Ouest

Par centaines de milliers, ils ont écrit le roman national américain. Là où la plupart cherchaient l’aventure et la richesse, eux étaient aussi, surtout, en quête de liberté. Hollywood a fait du far west une légende créée avec des héros invariablement blancs qui se battaient contre les peaux-rouges mais en réalité, en 1875, un cow-boy sur quatre était noir. C’est cette contre-Histoire de l’Ouest que raconte Black Far West. Celle de Britton Johnson, ancien esclave noir parti à la recherche de sa femme et de ses deux enfants enlevés par des Indiens, dont John Wayne a joué le rôle en 1955 dans La Prisonnière du désert, considéré comme l’un des plus grands westerns de tous les temps. Ou celle de Bass Reeves, premier shérif noir et pistolero incorruptible qui a inspiré le personnage du lone ranger cher à la culture américaine. Basé sur des images d’archives, des interviews d’historiens et des extraits de films, Black Far West explique le blanchiment de l’Histoire et la construction politique. Il revient sur la participation des Noirs à la guerre de Sécession et la vie de ceux qui ont dû se battre aux côtés de leurs maîtres et bourreaux en faveur de l’esclavage… Il évoque aussi les métissages noirs-indiens et les enfants qui naissent libres. Le trappeur James Beckwourth, l’autre Davy Crockett, et les Buffalo Soldiers chantés par Bob Marley. Une heure et demie pour comprendre que la victoire de la civilisation sur la barbarie n’est autre qu’un récit écrit par les dominants d’alors pour que chacun reste à sa place…

Documentaire de Cécile Denjean. 7