Ils étaient brouillés, mais l’approche du décès de son père (Albert Finney) pousse son fils journaliste (Billy Crudup) à se rapprocher de lui. Et le papa, connu comme raconteur d’histoires, de narrer à son rejeton le récit de son existence. Un récit des plus mouvementés et extraordinaire, où le vieil homme est interprété, jeune, par Ewan McGregor. Tim Burton trouve dans le script adapté du roman de Daniel Wallace Big Fish: a Novel of Mythic Proportions matière propice à exprimer ses propres élans narratifs et formels. Reprenant un projet que devait réaliser Steven Spielberg (parti tourner Arrête-moi si tu peux), le cinéaste d’Edward aux mains d’argent fait d’une commande de studio une œuvre personnelle, au charme irrésistible. Un film picaresque aux rebondissements passionnants, faisant entre épique et intime l’éloge vibrant du conteur, tout en offrant une émouvante exploration des rapports père-fils. Plus apprécié de la critique que d’un public venu en nombre limité, Big Fish mérite d’être redécouvert.

Comédie dramatique de Tim Burton. Avec Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange. 2004. 8