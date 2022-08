Retour aux sources pour Kenneth Branagh qui, avec Belfast, signe ce qui est son film le plus personnel à ce jour, revenant sur son enfance, dans la capitale de l’Irlande du Nord, à l’époque des «Troubles» qui devaient opposer protestants et catholiques. Une période violente qu’il envisage à travers le regard d’un enfant, Buddy (Jude Hill, parfait), 9 ans et d’autres préoccupations que celles des adultes qui l’encadrent, pour un récit d’apprentissage qui, s’il adoucit objectivement le contexte, ne le vide pas pour autant de sa substance. En ressort, serti dans un noir et blanc de circonstance et bercé des chansons de Van Morrison, un film aussi émouvant que savoureux, doublé d’une déclaration d’amour à la ville. Fort.

De Kenneth Branagh. Avec Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan. 1 h 37. Dist: Universal. Disponible en Blu-ray, DVD et VOD. 8