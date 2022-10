Avec Austral, Benjamin Colaux livre un documentaire hypnotisant sur la passion aussi admirable qu’insensée d’une poignée d’hommes pour la mer, lieu de vie et de mort. Visuellement sublime et émotionnellement fort, le film suit la trajectoire de marins au long cours tiraillés entre leur fascination pour la grande bleue et leur vie sur terre. Au bout du monde, ces trois hommes affrontent la mer australe et ses dangers. Ils quittent leur famille, bravent le froid et les tempêtes pour aller à la rencontre de pêcheurs isolés dans ces îles tristement célèbres de l’extrême sud du Chili. Au creux des vagues se dresse alors le portrait d’une petite société qui vit, s’émeut, se réjouit et souffre au rythme des marées, bien consciente de sa petitesse au sein de l’immensité des flots et de la nature.

De Benjamin Colaux. 1 h 30. Sortie: 12/10. 7