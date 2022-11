“Looking Glass”

La famille n’est pas une mince affaire dans la vie et la musique d’Alela Diane. Dans ses vidéos, la fée californienne met souvent en scène ses filles, son quotidien, son chez-elle. Ses chansons ont toujours été un prolongement de qui elle était et d’où elle venait. En 2006, elle faisait d’ailleurs chavirer le monde avec The Pirate’s Gospel. Un album enregistré dans le studio de son papa qui dépeignait les sentiments ressentis suite au divorce de ses parents et à l’abandon de la maison familiale. Looking Glass (un regard sur elle-même et un clin d’œil à Lewis Carroll) sonne comme un retour aux sources. Parce qu’Alela y revient sur ces événements douloureux (Dream a River). Elle évoque la sensation de vide, le désir de retrouver cet amour perdu, et se souvient de sa vie de jeune musicienne en tournée (When We Believed). Mais aussi parce qu’il s’agit sans doute de sa plus consistante et touchante collection de chansons depuis ses désarçonnants débuts. Quatre ans après Cusp, qu’elle considérait comme un hommage aux femmes de sa vie, la singer- songwriteuse embrasse aussi l’avenir, parle de changement climatique, d’incendie, de pandémie… Paloma a été écrit lors d’un violent orage qui a laissé sa famille sans électricité pendant plusieurs jours au Mexique. Howling Wind renvoie aux feux de forêt qui dévastent chaque été la côte Ouest des États-Unis… Alela a dès ses premiers pas affiché son rapport étroit à la nature. Une relation intime qui se prête aux métaphores. Planté au cœur de l’album, Of Love est une petite merveille de déchirante délicatesse sur un disque qui brille surtout dans le dépouillement. Qu’il naisse d’une guitare ou d’un piano…