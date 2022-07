À la télé ce soir : Je te like. Je te hais. Je te tue, comprendre la radicalisation des jeunes

22 juillet 2016. Devant un centre commercial, un lycéen tue neuf personnes issues de l’immigration. Il en blesse seize autres. Puis se donne la mort. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Nous sommes au cœur de l’Europe. En Allemagne. A Munich. Tous deux âgés de 20 ans, les journalistes Alexander Spöri et Luca Zug ont essayé dans ce documentaire de comprendre ce geste d’une violence inouïe. De décortiquer les mécanismes de ces tueries de masse commises par de jeunes garçons désabusés. Plateformes de jeux vidéo (Steam), forums néonazis… Comme les jeunes se radicalisent et s’organisent souvent sur Internet, des milieux saturés de propagande et de violence, le tandem s’est infiltré dans les recoins mal fréquentés du Web qui abritent des communautés obscures où s’échafaudent des projets macabres. Il raconte la solitude, les brimades, le virtuel qui ne suffit plus. Il rencontre un repenti, se demande pourquoi et comment la radicalisation passe sous les radars. Intéressant mais un peu trop sensationnaliste.

Documentaire d’Alexander Spöri et Luca Zug. À 00:00 sur Arte 6

