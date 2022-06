8e Biennale de la Peinture

Jusqu’au 02/10

Ceux qui voyaient la peinture morte et enterrée sous les coups de l’image en mouvement et de l’installation immersive en sont pour leurs frais: le pinceau est plus prisé que jamais pour exprimer notre rapport au monde. Message reçu pour trois musées de la région de la Lys (Museum Dhondt-Dhaenens, Mudel et Roger Raveel Museum ) qui organisent leur 8e biennale avec un casting de premier ordre, allant de Luc Tuymans à Jef Geys, en passant par Marthe Donas et Thierry De Cordier.