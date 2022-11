2030, vers la fin des maisons quatre façades?

Construire ou rénover? Louer ou acheter? En ville ou à la campagne? L’habitation est au cœur des préoccupations. En Belgique plus qu’ailleurs, où on a historiquement une brique dans le ventre. Marché immobilier sous tension, taux d’intérêts et prix des matériaux qui partent à la hausse… Le contexte est changeant. À quoi ressembleront nos habitations dans huit ans? C’est la question que se pose le premier volet de 2030, une collection de reportages qui se demande comment aura évolué d’ici là la société belge. On se promène à Thulin, où une maison préfabriquée de sept personnes et 250 mètres carrés est posée sur ses fondations, et dans une usine de préfabriqués (qui sort des quatre façades en un temps record). On rencontre des gens qui ont créé un logement kangourou avec leur fils, d’autres qui ont opté pour l’habitat groupé. Mais aussi un couple qui construit de ses propres mains et un mec qui vit en caravane (ça a fait pleurer sa mère au début). L’avenir en questions, sur le terrain et avec des citoyens…

Reportage présenté par Laurent Mathieu. 7