Maestro(s),un drame bourgeois sans saveur qui aligne les platitudes

Le nouveau long métrage de Bruno Chiche (Barnie et ses petites contrariétés) se noue autour d’une relation père-fils difficile. François (Pierre Arditi) et Denis (Yvan Attal) Dumar sont tous les deux chefs d’orchestre. Le premier exulte en pensant avoir été désigné pour diriger la Scala à Milan alors que c’est le second qui a été choisi… Sur ce quiproquo digne d’un mauvais vaudeville, Maestro(s) semble d’abord plutôt bien éviter l’écueil du méli-mélo hystérisant. Mais il montre rapidement son vrai visage: celui d’un drame bourgeois sans saveur qui aligne les petites platitudes sur l’existence comme si c’était de grandes vérités. Quant au final, aussi invraisemblable que cabotin, il passe complètement à côté de son émotion…



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.