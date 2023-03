Du 03 au 05/03

Rendez-vous des collectionneurs, cosplayers et gamers, le salon Made in Asia offre, avouons-le, un programme un peu maigre en rencontres artistiques cette année. Mais les fans de mangas et d’anime trouveront leur compte dans ce gigantesque marché du divertissement japonais et coréen où l’on pourra aussi s’essayer à la calligraphie, au dessin, au jeu de rôle et au rétrogaming.