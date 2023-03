Fantasy

Le succès n’est pas toujours un animal facile à dompter. Quand Anthony Gonzalez, l’unique cerveau derrière M83, a décroché la timbale en 2011, avec Hurry Up, We’re Dreaming -et son mégatube Midnight City-, il a pu rapidement se sentir coincé. D’où sans doute, cinq ans plus tard, les excès de l’album Junk, lui permettant de botter en touche, suivi des instrumentaux électroniques de DSV II. Avec Fantasy, Gonzalez donne l’impression d’avoir trouvé un nouvel équilibre, réussissant la synthèse de ses différentes marottes -les années 80, la synth-pop, les B.O., etc. Délaissant l’ironie de Junk, Fantasy ose les grands sentiments sans tomber dans les hymnes de stade, entre guitares shoegaze (Oceans Niagara, Earth to Sea), ballades triomphales (Us and the Rest) et mélo plus acoustique (Radar, Far, Gone).