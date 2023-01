Imaginée par James Wan, le réalisateur de Saw, Insidious et autre The Conjuring, cette production horrifique Blumhouse voit une brillante roboticienne geek confier sa jeune nièce endeuillée aux bons soins d’une cyber poupée encore en réglage. Soit le point de départ joyeusement irresponsable d’un film bourré d’invraisemblances et de paresseux jump scares… S’il a la bonne idée d’arroser les aventures pop de sa Barbie sous stéroïdes d’un humour gentiment acide, M3GAN ne va hélas jamais assez loin dans le délire grotesque pour espérer décrocher le statut de petit nanar culte. À peine déballé que ce nouveau jouet est déjà menacé de finir à la cave, à prendre la poussière aux côtés de quelques vulgaires ersatz de Chucky.

De Gerard Johnstone. Avec Violet McGraw, Allison Williams, Amie Donald. 1 h 42. Sortie: 28/12. 5