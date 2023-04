M.I.L.K. connection

Avec son projet M.I.L.K., le Danois Emil Wilk partage le goût de la mélodie solaire. À l’instar de son dernier album The French Girl Effect, sur lequel on retrouve un certain Benny Sings…

Comment connaissez-vous Benny Sings?

Je suis d’abord tombé sur le titre avec Rex Orange County (le tube Loving Is Easy, NDLR). Mais quand j’ai découvert ses propres chansons, j’ai été soufflé. C’était vraiment le son que je cherchais. Je lui ai envoyé un message. Plus tard, je suis allé chez lui, à Amsterdam, dans son studio, installé sous un pont, avec un parquet en bois, récupéré dans une ancienne salle de sport. On a commencé à bosser sur une série de morceaux, dont Prisoner (duo sorti en 2019, NDLR). Par la suite, on est restés en contact. Durant le Covid, on a d’ailleurs travaillé sur cinq morceaux, dont certains comme French Girl Effect se retrouvent sur le disque.

Vous faites une pop solaire, légère. Faite pour s’évader?

C’est en tout cas ce qu’elle me permet quand je la fais. Et c’est aussi ce que je cherche dans les musiques que j’écoute. Comme pas mal de monde, j’ai l’impression… Dans une époque sombre, les gens veulent écouter une musique qui ne leur remet pas le nez dans le chaos ambiant.

Pourquoi cette fascination pour la Californie?

Disons que quand vous venez d’Europe du Nord, vous fantasmez le soleil. J’ai grandi sur une île avec des plages, mais ce ne sont pas les mêmes qu’à L.A.. Et puis, au Danemark, l’été est assez court. C’est vraiment un moment spécial que tout le monde attend. D’où cette idée d’escapisme, de paysages de vacances ensoleillées. À cet égard, le Covid a encore appuyé ça, quand vous imaginiez faire des longs repas dehors alors que tout était fermé, et chacun cloîtré chez soi…

M.I.L.K., The French Girl Effect ***, distribué par Capitol. Entretien complet sur www.focusvif.be