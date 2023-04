La Traversée

Derrière le projet Lux Montes, se cache la Française Lucile Beauvais, basée à Liège. Après avoir participé à une série de formations pop/folk, elle sort La Traversée. Avec sa lumière crue, le piano-voix éclaire des chansons privilégiant les textures organiques -y compris sur l’ambiance sombre de Vision. Rappelant éventuellement ici et là la chamber pop éthérée d’une Agnès Obel, Lux Montes décortique les sentiments avec une poésie (souvent trop) appuyée. Elle y chante les amours (Le Temps des galaxies) et la nature mystique (La Forêt endormie), récite du Sylvia Plath (Crossing the Water), et reprend même Patrick Juvet (Où sont les femmes?), unique décalage d’un disque minutieux.