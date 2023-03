Luther: The Fallen Sun *1/2

Policier aux méthodes controversées rongé par ses éternels démons, John Luther s’échappe de prison pour suivre la piste d’un énième tueur machiavélique dans ce film de transition singulièrement bourrin qui fait suite à la cinquième saison de la série de la BBC créée par Neil Cross. Luther, certes, n’a jamais eu l’intelligence ni la finesse d’une série comme Sherlock, par exemple, mais ce Soleil déchu frise l’anecdote pure et simple. Disponible sur Netflix, il lorgne assez grossièrement l’univers des films de super-héros et celui de James Bond pour une nouvelle descente aux enfers à la noirceur et au sadisme de pacotille (Andy Serkis particulièrement pénible en méchant caricatural au possible).

De Jamie Payne. Avec Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis. 2 h 09. Disponible sur Netflix.