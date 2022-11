Cinéaste atypique remarqué avec l’irrésistible Braquer Poitiers, où une paire de pieds nickelés dévalisait en toute amitié le propriétaire poète d’une chaîne de car wash, le Bruxellois Claude Schmitz s’amuse à nouveau des frontières poreuses entre documentaire et fiction dans Lucie perd son cheval. Une femme, actrice et mère, s’y octroie une échappée onirique en armure où elle manie l’épée avant de se réveiller sur la scène d’un théâtre confiné. À sa suite, légitimement déboussolée, Schmitz étire souvent ses plans jusqu’au bout de l’ennui et donne un peu le sentiment de tourner en rond. Mais cette errance amnésique à l’évidente charge allégorique produit aussi quelques courts-circuits intéressants. “Faut pas perdre le fil.” En effet…

De Claude Schmitz. Avec Lucie Debay, Hélène Bressiant, Judith Williquet. 1 h 21. Sortie: 16/11. 6