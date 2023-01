“O Paraíso”

Alors que le nouveau président brésilien Lula a promis une “déforestation zéro” en Amazonie, Lucas Santtana chante “la nature, notre seul paradis”- en français dans le texte. Pour son nouvel album, le Bahianais désormais installé en France ose la fable écolo. Exercice que l’intéressé sublime avec une intelligence émotionnelle rare, sur le fil entre naïveté revendiquée (La Biosphère) et douce ironie. Reprenant aussi bien les Beatles (The Fool on the Hill, avec Flore Benguigui de L’Impératrice) que Jorge Ben (magnifique Errare Humanum Est), le Brésilien vogue entre néo-bossa et post-tropicalisme rêveur. Un peu de douceur dans un monde qui brûle.