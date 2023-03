Lubna Azabal et personne d’autre

Entre Adam et Le Bleu du caftan, les deux longs métrages de Maryam Touzani, une présence fait le lien, celle de Lubna Azabal, la comédienne belge tenant le rôle féminin principal des deux films: “Quand j’ai tourné Adam avec Lubna, j’ai appris à la connaître, et j’ai réalisé de quoi elle était faite comme actrice, explique la réalisatrice. Quand j’ai écrit Le Bleu du caftan, c’était elle et personne d’autre, parce qu’elle a cette force de caractère, et une façon d’être son personnage quand elle prend un rôle et qu’elle l’aime. Elle était amoureuse de Mina, mais je savais qu’elle le serait, parce qu’elles se ressemblent, en ce sens que Mina est une femme libre, qui fait ce qu’elle veut. Elle décide de rester avec son mari, non pas à cause de ce que dit la société, mais parce qu’elle l’aime. Elle sent et elle sait qu’il est homosexuel, mais cela n’a pas d’importance, elle a appris à l’aimer différemment. Ils ont redéfini leur façon de s’aimer, et ça ne regarde qu’eux. C’est aussi une femme qui essaie de donner à son mari la force de s’aimer et de s’accepter lui-même, pour qu’il puisse être heureux, et j’avais le sentiment que Lubna avait tout ce qui était nécessaire pour ce personnage: elle donne tout ce qu’elle a quand elle joue, elle ne fait pas les choses à moitié.” Une disposition dont le scénario a fourni un autre exemple éloquent: “Elle voulait ressentir ce que c’était, d’être en train de mourir, et elle a vraiment commencé à perdre du poids pour le rôle. Elle a suivi un régime très strict avec une nutritionniste, pas seulement pour l’aspect physique ou visuel, mais parce qu’elle ne voulait pas se contenter de jouer mais bien ressentir la faiblesse dans son corps. Avoir la chance de pouvoir compter sur une actrice aussi entière devant sa caméra, c’est quelque chose de merveilleux pour une cinéaste.”