Du 13 au 28/01

Entre Louis Malle et le jazz, c’est une histoire d’amour comme le rappelle l’autobiographique Le Souffle au cœur (1971), porté par les musiques de Bechet et Parker. Pour Ascenseur pour l’échafaud (1957) déjà, le réalisateur français avait demandé à Miles Davis d’en composer la partition, qui fut enregistrée en une nuit. Flagey nous propose de redécouvrir ces deux films à l’aune de cette relation entre le cinéaste et la note bleue.