Loscil & Lawrence English

“Colours of Air”

Parce qu’il y est souvent question de texture et d’aplat sonore, la musique ambient est sans doute celle qui se prête le mieux à la synesthésie, ce phénomène neurologique qui amène ceux qui en sont affectés à associer par exemple un son à une couleur. Pour leur première collaboration, le Canadien Loscil (aka Scott Morgan) et l’Australien Lawrence English appliquent cette idée à la lettre. Chacun des huit titres tourne en effet autour d’une couleur -Yellow, Cyan, Magenta… Pour ce faire, le binôme s’est notamment appuyé sur un orgue du XIXe siècle, installé pendant longtemps dans la cathédrale de Brisbane. Loscil et English y trouvent le plus souvent matière à bourdon sonore, charpentant une série de mélodies électroniques aussi planantes que fascinantes.