“Building Something Beautiful for Me”

À la demande de la succession de Julius Eastman, l’un des premiers compositeurs (il était aussi chanteur et danseur) à avoir associé des éléments pop à de la musique minimaliste, la productrice britannique Loraine James a plongé dans son œuvre pour mieux se l’approprier. Pas de reprise ou de remix ici, mais un album passionnant qui mêle l’ambient et le militantisme et sonne comme un vibrant hommage à l’artiste noir et homosexuel new-yorkais aux titres provocateurs (Evil Nigger, Gay Guerrilla) mort en 1990 dans l’indigence et l’indifférence. Un album -huit titres- qui réimagine et réinvente l’art d’un toxicomane sans abri et fauché. Renvoyant au travail enfumé d’un Dean Blunt…