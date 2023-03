Oh Me Oh My ***1/2

Artiste afro-américain recycleur et humaniste, pluridisciplinaire et écolo, l’inénarrable Lonnie Holley a engagé le producteur Jacknife Lee (The Cure, R.E.M., Modest Mouse) et fait péter les invités prestigieux sur son nouvel album. Après avoir fait équipe avec Matthew E. White le temps d’un disque, le septuagénaire emmène Moor Mother, Bon Iver, Sharon Van Etten, Rokia Koné et même Michael Stipe dans cette nouvelle aventure sonore et ces divagations poétiques qui évoquent à la fois Brian Eno, Laurie Anderson et Gil Scott-Heron. Si vous prenez bientôt l’Eurostar, Holley sera exposé dès le 17 mars à la London’s Royal Academy of Arts dans le cadre de l’exposition Souls Grown Deep like the Rivers.