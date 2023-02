La dernière fois qu’on avait subodoré l’influence de SOS Fantômes, c’était dans LesIrréguliers de Baker Street, déjà sur Netflix. Et on s’était ennuyé ferme. Dans Lockwood & Co, pas de perte de temps! L’intrigue -c’est futé- est résumée dans le générique, et on se retrouve dans une Angleterre moderne mais dystopique, dans laquelle a eu lieu ce qu’on nomme “Le Problème”: une vague de décès non expliquées (qui n’est pas sans rappeler une certaine pandémie), et un déferlement d’ectoplasmes en résultant. Seuls les enfants peuvent repérer ces derniers. De nombreuses entreprises de chasseurs de fantômes voient le jour. Après de funestes événements, Lucy Carlyle, l’héroïne, plutôt douée dans la localisation de ces créatures, quitte sa province natale pour rejoindre la capitale. Elle se fera enrôler dans la seule compagnie de chasseurs de fantômes non dirigée par des adultes: Lockwood & Co. La série vaut mieux que son étiquette “teen”: c’est rythmé, l’action est intense et les effets spéciaux rudement bien fichus. Le scénario est malin et raffiné, et dans cette ambiance gothique, nos ados chasseurs de fantômes ont le bon goût d’écouter Bauhaus ou Siouxsee and the Banshees! Et, oui, on sursaute parfois, mais lesdits revenants sont bien moins flippants que les terribles “infectés” de The Last of Us…

Une série créée par Joe Cornish. Avec Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati. Disponible Sur Netflix. 8