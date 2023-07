Locarno, capitale mondiale du cinéma d’auteur

Le Locarno Film Festival, l’un des événements cinématographiques les plus importants au monde, célèbre 76 ans d’histoire ! La ville de Locarno, à l’extrême sud de la Suisse, peut en effet se targuer d’être chaque année, pendant 11 jours du mois d’août, la capitale mondiale du cinéma d’auteur. Locarno a ainsi servi de tremplin à des réalisateurs confirmés tels que Claude Chabrol, Stanley Kubrick et Gus Van Sant.

Le Locarno Film Festival, qui fête déjà cette année sa 76e édition, a acquis une identité unique dans le monde des manifestations cinématographiques. Car dès ses débuts, le Locarno Film Festival s’est efforcé de dénicher des talents émergents et de découvrir des nouvelles tendances. Il n’était pas rare que de jeunes et brillants réalisateurs remarqués ici, jouissent ensuite d’une renommée mondiale. Les organisateurs sont donc particulièrement fiers que Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Spike Lee ou encore Gus Van Sant doivent en partie leur succès à leur participation au festival ! D’autres grands noms ont également contribué à renforcer l’identité et la singularité du festival. Et de citer : Marlene Dietrich, Hilary Swank, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Sir Anthony Hopkins, Sir Christopher Lee, Melanie Griffith, Isabelle Huppert, Edward Norton et bien d’autres.

Locarno ©Massimo Pedrazzini

Après les Festivals de Venise et de Cannes, le Locarno Film Festival, organisé pour la première fois en 1946, est l’un des plus anciens au monde. Depuis 1968, le Léopard d’Or vient récompenser le meilleur film en compétition. Cette récompense suprême est dotée d’un prix de 90 000 francs suisses offerts au réalisateur et aux producteurs du film lauréat.

8 000 spectateurs sur la Piazza Grande

Outre les nombreuses stars du monde du cinéma, ce sont surtout les spectateurs de Locarno qui deviennent les témoins de l’évolution constante du cinéma. Pendant 11 jours, ils sont en effet invités à découvrir des centaines de films programmés dès le petit matin jusqu’à tard le soir. On ne vous raconte pas la fête sur la Piazza Grande quand 8 000 spectateurs assistent simultanément à une première mondiale en plein air !

Locarno Film Festival ©Julien Daulte

La photographie, une nouvelle section

Le Locarno Film Festival se réinvente sans cesse ! Ainsi ce projet de faire vivre le festival à travers l’objectif de la photographie. Un atelier de photographie permettra désormais à 8 jeunes du monde entier de découvrir non seulement leur propre potentiel créatif, mais d’interagir également avec d’autres jeunes passionnés et professionnels présents au Festival. Co-initiateur du projet, le photographe allemand Sven Creutzmann est un grand nom de la photographie documentaire.

Le Léopard d’or ©Ascona Locarno Tourism

En marge du Festival

Locarno accueille également la Rotonda by la Mobiliare : en marge du Festival, ce village culturel affiche une programmation variée de musique et d’animations, associée à des bars et food trucks. L’occasion rêvée de trinquer à une journée ou une soirée cinéma d’exception, de découvrir de nouvelles saveurs et de danser jusqu’au petit matin.

