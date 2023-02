Local Heroes, une expo qui tape des poings

Au MIMA, à Bruxelles, l’expo Local Heroes développe les enjeux esthétiques, sociologiques et politiques de la boxe.

(c) Édouard Valette © édouard Valette

“Ça va être Raging Bull en live”, s’enthousiasme Raphaël Cruyt. Adepte régulier de cette discipline, celui qui compte parmi les quatre fondateurs du MIMA est trop modeste pour s’attribuer la paternité de Local Heroes, nouvelle exposition déjouant les stéréotypes culturels. Car oui, la boxe c’est bien de la culture. C’est même souvent celle des “derniers arrivés”, comme l’explique l’intéressé. Qu’ils soient juifs, irlandais, venus du Maghreb ou de plus loin en Afrique, ce sport est la plupart du temps une affaire d’immigrés, voire d’outsiders, décidés à se faire une place dans la société à la force des poings. Sur un ring et soumise à des codes, la violence intègre l’ordre établi, elle peut même être un ascenseur social. Une sorte de retour du refoulé doublé d’une revanche.

Tous ces enjeux sociologiques, politiques et esthétiques, le musée les met en scène à la faveur d’un parcours immersif salutairement minimaliste. Vestiaires et salle d’entraînement au premier étage, ring au second. Pour le visiteur, c’est l’occasion de mesurer l’aspect chorégraphique de cette discipline -notamment, le très cinématographique shadow boxing qui est à un peu à la boxe ce que l’air guitar est à la musique- et les objets du rites -poires de vitesse et autres punching-balls aux formes variées. Au fil du parcours, des artistes livrent l’iconographie du genre: photos de Christopher de Béthune et d’Édouard Valette, installations vidéo de Yannick Jacquet et Antoine Bertin, vêtements créés par Kenza Vandeput Taleb, portraits dessinés de Rocío Álvarez… Il reste que le coup de génie de la proposition consiste en une association avec deux clubs de boxe bruxellois dont les membres activent en permanence le lieu à la faveur d’entraînements et de compétitions. Les yeux rivés sur le ring, le spectacle prend aux tripes: on ne perd pas une miette des corps qui s’affrontent, des respirations saccadées invitant à reprendre son souffle.

Vue de l’expo (c) Philippe De Gobert © Philippe de Gobert