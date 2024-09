L’Heure de Lire: 10 romans en 24 heures chrono

Roman de Rachel Cusk, éditions de L’Olivier, traduit de l’anglais (États-Unis) par Justine de Mazières, 300 pages.

Dans la banlieue de Londres, Juliet, Maisie, Amanda, et Solly ont en apparence tout pour être heureuses. Mais en se nichant au plus près de leurs pensées (et de leur charge mentale), Cusk nous montre l’envers du décor, les failles et les regrets de chacune.