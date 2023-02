Décidément, Disney+ n’en finit pas de faire mentir l’image familiale et lissée de la marque aux oreilles de Mickey. Dernier exemple en date? L’atterrissage sur la désormais incontournable plateforme de SVOD de Little Demon, série d’animation adulte comique et horrifique qui relate les aventures débridées de Laura, une mère badass, et Chrissy, sa fille de 13 ans. Le jour de ses premières menstruations, cette dernière découvre que son géniteur n’est autre que Satan en personne et qu’elle est donc elle-même l’antéchrist, véritable bombe à retardement truffée de pouvoirs démoniaques à apprivoiser. Emmené par Danny DeVito et sa fille, Lucy, mais aussi par l’excellente Aubrey Plaza (Parks and Recreation), le casting voix, au sein duquel on retrouve également un certain Arnold Schwarzenegger et le quasi centenaire Mel Brooks, est assurément l’un des atouts phares de la série. Son ton résolument trash et ses dialogues mordants en sont un autre. Portée par un abattage frénétique et multipliant les références bien tapées au cinéma de genre (Carrie, The Omen, The Exorcist, The Wicker Man, Candyman…), Little Demon ose une certaine complexité morale et refuse toute forme de manichéisme. Drôle, malin et irrévérencieux: bienvenue en enfer!

Une série créée par Darcy Fowler, Seth Kirschner et Kieran Valla. Disponible sur Disney+. 7