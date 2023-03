Listen, électro sur Senne

Les turbulences, le Listen Festival connaît, merci. Après tout, on parle d’un événement culturel dont la première édition a eu lieu en avril 2016, quelques semaines à peine après les attentats. Et qui plus tard, au moment de trouver sa vitesse de croisière, s’est pris une pandémie dans la tronche… Alors, pour une fois (on croise les doigts), l’édition prévue du 29 mars au 2 avril prochains s’annonce plus sereine. “C’est certain, euphémise Lucas Vandervelde, directeur artistique du festival. Même par rapport à 2022, c’est plus agréable. L’an dernier, jusqu’au mois de février, on n’était sûrs de rien. Beaucoup s’est fait un peu last minute. Au niveau de la production notamment, c’était assez stressant…”

Retour à la normale donc pour un festival qui a décidé de grandir à son rythme. À cet égard, “on est un peu à la croisée des chemins. Au niveau de la programmation house-techno, par exemple, on arrive un peu à un “plafond”.” L’un des scénarios aurait pu être, à terme, de l’exploser en garnissant l’affiche de l’une ou l’autre vedette, évoluant en “Champion’s League” électronique. Mais en sachant que les lieux pour accueillir ce genre de “grosse cartouche” ne sont pas légion à Bruxelles. Et que Listen se retrouverait alors aussi en concurrence avec les mastodontes de l’été, type Werchter… “On a envie de se développer, mais de manière qualitative et durable. L’idée est donc d’élargir plutôt le spectre. Par exemple en se posant aussi dans des lieux comme le Botanique, l’Ancienne Belgique, le Pilar à la VUB, etc. Ce qui permettra aussi de proposer des “packages” plus “intégrés”, avec un concert que l’on pourra enchaîner avec une soirée organisée pas loin.”

À chaque édition, Listen prend également un malin plaisir à investir des lieux inédits. Ces derniers temps, le rail a notamment la cote. Après avoir organisé l’an dernier une méga-bamboule dans le hall de la gare du Nord, le festival va installer ses platines non seulement à la gare du Congrès (le 31 mars avec Slagwerk et He4rtbroken, et le 1er avril avec entre autres BlcK Mamba, Anna Wall, Bona Léa), mais également à la gare Centrale pour une soirée (déjà sold out) avec Lefto, Zouzibabe et Palms Trax. “Quand on propose ce genre de lieux un peu spectaculaires, ça permet aussi d’attirer l’attention sur le reste de la programmation.”

En l’occurrence, celle-ci oscillera entre lives précieux (Marina Herlop à l’église Notre-Dame de Laeken, Tsar B à l’Ancienne Belgique, etc.) et DJ sets qui devraient éviter les autoroutes pour préférer des beats plus léchés -d’Eris au C12 à Axel Boman à la Cabane, en passant par la soirée-marathon de 27 heures (!) prévue au Buda par les collectifs GayHaze et Spek. “Et puis, on veut aussi profiter du festival pour discuter et réfléchir sur une série de thématiques qui occupent le monde de la nuit”, précise encore Lucas Vandervelde. Notamment lors de talks et de débats organisés en journée, abordant la notion de safer space ou l’archivage de la nuit, à travers le prisme des soirées queer.