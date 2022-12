L’Invitation au voyage

Jusqu’au 01/12/2023

C’est dans un des écrins de verdure préférés des Bruxellois que surgissent depuis le début du mois six installations sculpturales. Le bois de la Cambre est en effet le lieu d’exposition pour un an des œuvres monumentales, sélectionnées par la Fondation Boghossian, d’Ara Alekyan (Arménie), Thierry Bontridder (Belgique), Jiana Kim (Corée), Samar Mogharbel (Liban), Léopoldine Roux (France) et Kaz Shirane (Japon). Un casting multiculturel pour une invitation à la promenade et à la contemplation.