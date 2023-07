L’intégrale de Happy Valley à savourer gratos sur Auvio

Diffusée en début d’année sur la BBC, la troisième et ultime saison de Happy Valley débarque sur Auvio, la plateforme de streaming et replay de la RTBF, y rejoignant ainsi les deux salves d’épisodes initiales, disponibles pour leur part depuis avril et mai. C’est donc désormais l’intégrale définitive de la série qui s’offre gratuitement aux amateurs de fictions criminelles à la saveur comico-désenchantée toute britannique.



Situant son action à Halifax, petite ville sinistrée du Yorkshire, et s’étalant sur près de dix années de production, Happy Valley dépeint le quotidien cabossé de Catherine Cawood (inoubliable Sarah Lancashire), agent de police et mère divorcée élevant le rejeton de sa propre fille tragiquement suicidée quelques années plus tôt. Tentant tant bien que mal de concilier l’âpreté de sa vie professionnelle avec la lente cicatrisation de ses douleurs intimes, elle est constamment rattrapée par l’ombre malfaisante de Tommy Lee Royce, l’homme qu’elle juge responsable de tous ses malheurs… D’une finesse d’écriture et d’interprétation hors du commun, cette saga policière à l’ancrage éminemment social déjoue tous les poncifs du genre à grand renfort d’audaces narratives replaçant inlassablement l’humain et l’émotion au cœur de l’action. Les personnages y ont le temps de vieillir et de prendre de l’épaisseur au fil de saisons absolument dénuées de gras qui dressent le portrait subtilement nuancé de toute une communauté. Une série remarquable au déchirant final!