Lingui (Les liens sacrés)

Vivant seule avec sa fille Maria dans les faubourgs de N’Djaména, Amina voit son petit monde vaciller lorsqu’elle découvre que l’adolescente est enceinte. Une situation faisant écho à son propre passé lorsque, fille-mère, elle avait été bannie par sa famille et mise au ban de la société. Et de bientôt s’engager dans un délicat combat pour permettre à sa fille d’avorter, se heurtant à l’interdit religieux et légal en vigueur au Tchad. Une lutte en apparence inégale qui inspire à Mahamat-Saleh Haroun un film épuré qui, s’il pèche par un certain didactisme et une interprétation parfois approximative, n’en vibre pas moins d’une stimulante solidarité féminine, s’épanouissant en rempart contre les injonctions d’une société patriarcale. Fort.

De Mahamat-Saleh Haroun. Avec Achouackh Abakar Souleymane. 1 h 27. Dist: Remain in Light. en DVD et VOD. 7