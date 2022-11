Il est passé un peu trop vite sous les radars mais il n’est pas trop tard pour découvrir l’un des romans les plus enchanteurs de ces derniers mois, à l’instar de cette majestueuse Lincoln Highway, l’une des premières autoroutes américaines qui traverse le pays d’est en ouest. Et si ce troisième roman d’Amor Towles (Un gentleman à Moscou) emprunte son titre à la célèbre transcontinentale, on devine qu’il s’agit d’un road novel. Au mitan des années 50, Emmett, 18 balais, rentre dans son Nebraska natal après un séjour dans un centre de détention pour mineurs et y retrouve Billy, son frangin de dix ans son cadet. Orphelins de père, les frères décident d’arpenter la Lincoln Highway après la découverte par Billy de cartes postales de leur maman envoyées le long du parcours. Alors que la fratrie s’apprête à se mettre en route, Duchess et Wooly, deux codétenus en cavale “s’invitent” à la balade. La traversée de cette Amérique perdue prend des allures initiatiques avec des personnages truculents chez qui la roublardise règne en maître. C’est formidablement drôle, cocasse, émouvant, voire merveilleux au sens noble du terme. Les (més)aventures se succèdent pour un plaisir de lecture démultiplié. Une toute bonne pioche!

D’Amor Towles, éditions Fayard, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Cunnington, 640 pages. 8