L’Île au trésor

Les récits de pirates n’existeraient pas sans cette matrice dont toute la pop culture respecte encore l’ensemble des codes et des clichés établis dès 1881 par Stevenson. Raison de plus pour relire cette île mythique et la faire découvrir aux plus jeunes, aidés par la manière dont Riff Reb’s magnifie visuellement lesdits codes et clichés véhiculés par Jim Hawkins, Long John Silver et autres Billy Bones. Des dizaines d’illustrations par un spécialiste de la mer, du genre et de Stevenson.

De Robert Louis Stevenson, illustré par Riff Reb’s, éditions Daniel Maghen, nouvelle traduction de l’anglais par Jean-Jacques Greif, 304 pages. Prix: 39 euros