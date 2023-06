L’humoriste français Guillaume Bats est décédé à l’âge de 36 ans: « Le roi de l’auto-dérision »

L’humoriste Guillaume Bats, atteint de la maladie des os de verre, est décédé à l’âge de 36 ans, a appris l’AFP de sources concordantes.

C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène », peut-on lire dans un communiqué de Dark Smile Productions. « Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message. Nous trouvions important pour lui et pour sa mémoire que cela n’arrive pas d’abord par voie de presse. »

L’information a été confirmée à l’AFP par l’un des producteurs de spectacles de Guillaume Bats.

« L’événement étant récent (…), nous ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement. Dans l’attente, nous avons créé un mail de contact vous permettant de vous faire connaître si vous êtes un de ses proches : contactmgb@darksmileprod.fr »

« Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs », conclut le communiqué.

Hommages

« On t’avait dit ‘C’est impossible. Regarde-toi enfin’ Tu y es arrivé. Tu as fait rire des salles entières. Autodérision et humour noir pour ne pas pleurer. Tu as aidé des milliers de personne (sic) à s’accepter. Au revoir Guillaume Bats », a salué sur Twitter l’humoriste Anne Roumanoff.

« C’est jamais plaisant de perdre quelqu’un de drôle, surtout quand c’était un 8e dan de l’auto-dérision. RIP in peace le G », a réagi l’humoriste Pablo Mira sur Instagram.

« Repose en paix mon @guillaume_bats nos battles de vannes handicapés vs noirs vont me manquer. Tu étais le roi de l’auto-dérision et du ‘On peut rire de tout et je vous emmerde !' », a tweeté l’acteur et comique Donel Jack’sman.

Né à Reims en 1987, Guillaume Bats avait révélé un parcours de vie difficile: abandonné par sa mère avant son premier anniversaire, il avait passé une grande partie de son enfance entre orphelinat et familles d’accueil.

Selon le site Dark Smile Productions, l’artiste a commencé à élaborer des sketches à la fin des années 2000 avant d’être remarqué pour son humour corrosif sur internet et dans des émissions de télévision, comme « On ne demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier. Produit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine, Guillaume Bats a réalisé plusieurs tournées en France, se produisant notamment lors des éditions 2016 et 2017 du Festival Off d’Avignon. Il était actuellement en tournée pour son nouveau spectacle « Inchallah ».