C’est l’un des tubes les plus inattendus de l’année. Il a suffi d’une scène dans la série Stranger Things pour que le Running Up That Hill de Kate Bush retrouve les sommets des hit-parades, plus de 30 ans après sa sortie. Le timing parfait pour la jeune maison d’édition Le Gospel, qui publie, pour la première fois en français, L’Histoire secrète de Kate Bush (& l’art étrange de la pop). Sorti initialement en 1983, le livre de Fred Vermorel tranche tellement avec les biographies pop habituelles -écriture baroque, style obsessionnel- qu’il en est devenu culte.

De Fred Vermorel, éditions Le Gospel, traduit de l’anglais par Adrien Durand, 160 pages. Prix: 20 euros.