Les trois romans coups de cœur de la semaine

Une histoire d’amour interdite pendant les Troubles irlandais, Cormac McCarthy raconte au féminin, la remise à l’honneur d’un auteur belge quelque peu oublié. Trois romans que la rédaction de Focus a particulièrement appréciés.

Troubles, le premier roman de Louise Kennedy

Une institutrice catholique vit une liaison avec un avocat protestant marié, au cœur du chaos nord-irlandais de 1975. Nouvelle venue en littérature, Louise Kennedy nous offre un livre ample inscrit dans l’Irlande de sa jeunesse.

Retrouvez ici la critique de Troubles

Stella Maris, le prequel du Passager de Cormac McCarthy

Début mars, la parution du Passager de Cormac McCarthy signait le retour de l’auteur de No Country for Old Men. Moins de trois plus tard paraît Stella Maris, un prequel dont l’héroïne possède une psyché bien troublée.

La critique de Stella Maris, c’est ici.

La trilogie presque oubliée de Conrad Detrez

Prix Renaudot en 1978, le Belge Conrad Detrez voit ses trois romans autobiographiques –Ludo, Les Plumes de coq et L’Herbe à brûler– réédités. Témoignages d’une époque passionnante.