Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan **

Premier volet d’un diptyque pensé comme une réponse aux franchises américaines à même de créer l’événement, cette superproduction à la française au casting ronflant adapte le célèbre roman d’Alexandre Dumas avec un budget total avoisinant les 72 millions d’euros. Mis en scène par Martin Bourboulon (Papa ou maman, Eiffel), réalisateur ambitieux mais assez pataud qui a fait ses classes chez Bertrand Tavernier et Jean-Paul Rappeneau, le film ne parvient jamais tout à fait à s’extraire d’un classicisme appliqué, malgré de très visibles efforts pour dynamiser et moderniser ses scènes d’action. Impossible, par exemple, de rater ses effets de caméra tremblée, ses tentatives d’immersion très physique au cœur des combats et ses très ostentatoires plans-séquences, officiellement devenus un cliché absolu de ce genre de production. Cherchant en permanence l’action virevoltante, le film n’en est pas moins hélas constamment rattrapé par la lourdeur de scènes dialoguées qui frisent la déclamation scolaire et l’académisme poussiéreux. Baignant dans une atmosphère étudiée de complots et d’intrigues, d’alliances et de trahisons, l’ensemble est crédible, proprement emballé, mais peu enthousiasmant. La faute notamment à un quatuor d’acteurs masculins trop souvent cabotin, et une narration très corsetée qui manque d’esprit et d’inventivité, voire même tout simplement de rythme et de souffle. Suite et fin en décembre avec Les Trois Mousquetaires: Milady.

De Martin Bourboulon. Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris. 2 h 01. Sortie: 05/04.