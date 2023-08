Sorties ciné: des triangles amoureux, un thriller écologique et Bouli Lanners en peintre à la dérive

Triangle amoureux, thriller écologique, Bouli Lanners en peintre à la dérive… il y en a pour tous les goûts cette semaine.

Passages

Ira Sachs revisite le triangle amoureux dans Passages, son premier film français, qui gravite autour de deux hommes dont la relation vacille lorsque l’un d’eux entame une liaison avec une jeune femme.

Un coup de maître

Bouli Lanners renoue avec ses automatismes de peintre dans Un coup de maître de Rémi Bezançon. Un rôle qui sied bien à celui pour qui la réalisation, c’est terminé.

The Swearing Jar

Adapté de la pièce éponyme de Kate Hewlett, The Swearing Jar est un objet singulier, le film de la cinéaste canadienne Lindsay MacKay semblant inscrit en équilibre précaire entre romance, drame et musical pour ne révéler toutes ses nuances que sur la distance.

Sabotage

A l’origine de Sabotage, thriller environnemental du cinéaste américain Daniel Goldhaber, on trouve l’ouvrage How to Blow Up a Pipeline, de l’auteur suédois Andreas Malm, manifeste de l’écologisme radical et invitation au sabotage des infrastructures fossiles.

Reality

Dramaturge et metteuse en scène new-yorkaise aux propositions théâtrales résolument teintées de politique, Tina Satter adapte sa propre pièce Is This a Room dans ce saisissant premier long métrage qui retrace la véritable arrestation, en 2017, d’une jeune lanceuse d’alerte soupçonnée d’avoir divulgué un document classifié en lien avec les ingérences russes dans l’élection présidentielle remportée par Donald Trump quelques mois plus tôt.

Cobweb

Si les murs ont des oreilles, ils semblent aussi pouvoir parler dans cette très atmosphérique production horrifique qui joue des peurs enfantines et des terreurs nocturnes pour mieux percer le voile trompeur des apparences. Peter (Woody Norman, vu aux côtés de Joaquin Phoenix dans C’mon C’mon), un jeune garçon rejeté et tourmenté, s’y réveille systématiquement la nuit en croyant entendre des bruits mystérieux provenant des murs de sa chambre.

Blue Beetle

Ça ne s’arrange guère du côté de l’écurie super-héroïque DC… Deux mois à peine après la sortie du désastreux The Flash, légitimement étrillé par la critique et massivement boudé par le public, le studio américain s’empare de la mythologie de son Scarabée Bleu créé en 1939, justicier malgré lui dépositaire d’une biotechnologie extraterrestre qui lui confère des pouvoirs extraordinaires.