Les séries de la semaine: dans l’Angleterre des années 80, l’enquête de Coleen Rooney et deux âmes soeurs en pleine guerre mondiale

This is England, l’Affaire Wagatha, All the light we cannot see: le point sur les séries de la semaine.

This Is England

Des skins à la rave culture, la série This is England, suite du film éponyme de Shane Meadows, redonne de la couleur à l’Angleterre des années 80.



Lire notre critique complète ici.

L’Affaire Wagatha

La révélation fit rapidement le tour des réseaux sociaux: en octobre 2019, Coleen Rooney, épouse du grand joueur de football anglais Wayne Rooney, expliqua, dans une longue confession écrite, comment plusieurs de ses posts Instagram, pourtant postés sur son compte privé, se retrouvèrent en Une du Sun, l’un de ces fameux (et détestables) tabloïds britons. Guidée par son intuition, elle échafauda un ingénieux stratagème qui révéla que la fuite venait du “compte de Rebekah Vardy”.



Lire notre critique complète ici.

All the Light We Cannot See

Sur papier, All the Light We Cannot See a tout pour être une réussite. Adaptée du Pulitzer de l’Américain Anthony Doerr et scénarisée par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, cette mini-série en quatre épisodes est en outre réalisée par l’aguerri Shawn Levy (les films La Nuit au musée, la série Stranger Things) et peut se targuer d’un casting international peu avare en visages familiers (Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Lars Eidinger…). Le résultat, pourtant, n’est pas à la hauteur.



